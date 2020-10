Emater divulga calendário das Caminhadas na Natureza para 2021

O Instituto Emater divulgou hoje o calendário das Caminhadas na Natureza para o ano de 2021 na região de Campo Mourão. Em 2020, por conta da pandemia do coronavíorus, a programação foi toda cancelada.

Serão 20 edições, a partir de março, começando por Luiziana (dia 7), até o dia 5 de dezembro, em Goiioerê. As caminhadas ocorrem por trajetos em meio à natureza, passando por propriedades rurais e destinos que muitas vezes fogem do radar dos turistas.

Dentre os principais objetivos, o evento promove a interação entre o urbano e o rural. Confira o calendário do mapa das caminhadas, com as devidas datas de cada edição em 2021:Calendário Caminhadas na Natureza 2021_região Campo Mourão