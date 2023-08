Corumbataí do Sul realiza no domingo a 9ª Caminhada Internacional na Natureza

No próximo domingo, 20 de agosto, Corumbataí do Sul receberá a 9ª edição da Caminhada Internacional na Natureza, circuito Morros e Colinas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no seguinte link: corumbataidosul.caminhada.info.

As caminhadas acontecem em vários municípios da região, sempre em parceria com o IDR-PR. A expectativa é que o evento reúna entre 500 a 600 participantes de várias cidades da Comcam e até de outras regiões do estado.

Os interessados terão café da manhã e almoço à disposição a R$ 15,00 e R$ 35,00, respectivamente. A programação inicia às 6h30, com café da manhã; 8h15 – alongamento e largada. O almoço será servido a partir das 11 horas, conforme as pessoas vão concluindo o percurso.

A concentração dos participantes será na Associação dos Servidores Públicos de Corumbataí do Sul. “Toda região está convidada a participar conosco. O evento, além de ser uma forma de lazer, em que os participantes têm contato com a natureza, movimenta a economia da agroindústria do nosso município”, declara o prefeito Alexandre Donato, o “Xandão”.

Durante o percurso, que passará por montanhas, estradas de chão, rios, e propriedades rurais, os caminhantes terão quatro pontos de apoio com água e equipe de Saúde para qualquer emergência.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas na prefeitura de Corumbataí do Sul, no telefone (44) 3277-1153 ou IDR-PR (44) 3277-1149.