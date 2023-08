Motociclista fica ferido em acidente no centro da cidade

O condutor de uma motocicleta Honda ficou ferido em uma colisão com um veículo GM/Corsa Hatch, no centro de Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 8h desta terça-feira, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Santa Catarina.

O motociclista de 18 anos ficou gravemente ferido. Segundo informações de testemunhas, ambos seguiam pela avenida sentido ao centro da cidade, quando o rapaz parou a moto atrás de outro veículo aguardando para fazer a conversão na rua Santa Catarina.

Foi então que a motorista do Corsa acabou batendo na traseira da moto. O rapaz foi lançado ao chão e sofreu ferimentos graves.

Ele foi atendido pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar. A condutora do automóvel não se feriu, mas ficou bastante assustada.