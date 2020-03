Diretran faz sinalização e mudanças no entorno de escolas

Está em fase de implantação sinalização de segurança viária em estabelecimentos de ensino da rede municipal. Além de pintura, serão colocadas placas e tachões no entorno das escolas Manoel Bandeira, Constantino de Medeiros e Cidade Nova.

Segundo o diretor da Diretran, Renato Ikeda, o investimento é de R$ 15,2 mil. “É um investimento que será complementado com a educação de trânsito nas escolas”, explicou Ikeda, ao lembrar que os recursos vêm do Fundo Municipal de Trânsito.

Já o trecho da Rua Manoel Silvério Pereira, em frente ao CMEI São José e Escola Manoel Bandeira, no Jardim Alvorada, terá sentido único, com estacionamento permitido em apenas um lado da via.