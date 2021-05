Comcam avalia como positiva adesão de municípios a lockdown

O presidente da Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam), Lenadro César de Oliveira, fez uma avaliação positiva, da adesão dos municípios ao lockdown, na região. Mais de 50% das cidades de abrangência da Associação acataram recomendação da entidade, adotando a medida desta quinta-feira (27) a domingo (30). O objetivo é ‘frear” a disseminação da Covid-19.

Aderiram ao lockdown total as cidades de Altamira do Paraná; Araruna; Barbosa Ferraz; Campo Mourão; Corumbataí do Sul; Luiziana; Mamborê; Peabiru; Roncador e Ubiratã. Em Nova Cantu, o prefeito voltará a fechar o comércio às 19 horas de hoje até às 6 horas de segunda-feira (31).

Adotarão, em partes, as recomendações da Comcam, as cidades de Campina da Lagoa, que fechará o comércio de 3 a 6 de junho. Já Iretama, Janiópolis, Moreira Sales e Quarto Centenário fecharão desta sexta-feira (28) a domingo (30).

Apenas Boa Esperança; Engenheiro Beltrão; Goioerê (que já fechou de 17 a 24 deste mês); Quinta do Sol; e Terra Boa não aderiram o lockdown. Contudo, adotaram medidas restritivas mais rígidas para o enfrentamento à pandemia. Até o momento, apenas o município de Rancho Alegre D’Oeste ainda não se manifestou se adotará alguma medida mais restritiva.

“Tivemos uma aderência de mais de 50% dos municípios da Comcam. Alguns vinham já fazendo, saíram do lockdown e não puderam retomar novamente. Os prefeitos estão trabalhando para conversar com as Associações comerciais para ver como fazer na próxima semana”, comentou o presidente da Comcam, Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna.

A medida tem como objetivo quebrar o ciclo de transmissão da Covid. “Assim esperamos diminuir o índice de contaminação e desafogar os hospitais que a nossa situação é bem crítica. Contamos com o apoio da população. O momento é de união. A gente fica triste por alguns colegas não terem adotado. Mas eles têm os motivos deles. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas o caos está instalado em todo lugar e precisamos diminuir porque a situação é complicada”, acrescentou Oliveira. Desde o início da pandemia, a Comcam acumula 29.965 casos confirmados de coronavírus. 636 vidas foram perdidas para o vírus.