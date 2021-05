Drogas e celulares são retirados da cadeia de Engenheiro Beltrão

Agentes do Departamento Penitenciário (Depen) de Engenheiro Beltrão, apreendeu grande quantidade de drogas, 17 diversos celulares, diversos carregadores e barras de ferro, durante uma operação bate grade, realizada na cadeia da comarca de Engenheiro Beltrão. A operação foi realizada nesta quarta-feira.

Após ouvir barulho suspeito no interior da cadeia, os agentes desconfiaram da conduta dos detentos. Durante a madrugada, a equipe de plantão já havia ouvido forte barulho na parte estrutural da cadeia.

Logo de manhã, os presos foram isolados e durante a revista, os agentes localizaram grande quantidade de drogas embaladas em pequenas porções, além de diversos celulares, carregadores e barras de ferro.

O chefe do Depen da Regional de Maringá, Silvino José Molina de Sousa, que comandou a operação, disse que a fiscalização na cadeia de Beltrão ocorre com freqüência.

“Essas operações são realizadas com frequência, mas no caso de Engenheiro Beltrão, temos um grande problema na parte dos fundos da cadeia, onde um terreno de acesso é usado para o arremesso de objetos para os presos. Já foi instalada tela no local, mas elas acabaram sendo cortadas. Estamos buscando meios de resolver esse problema”, disse Molina. A cadeia de Engenheiro Beltrão não registra fugas, há dois anos e meio.

Informações: Enfoque Regional