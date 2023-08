Campo Mourão está entre as 100 cidades mais competitivas do Brasil, aponta ranking nacional

Na 89ª posição, Campo Mourão é uma das 13 cidades do Paraná listadas entre as 100 mais competitivas do Brasil pelo Ranking de Competitividade dos Municípios, que analisa a qualidade dos serviços públicos nas cidades brasileiras. O Paraná aparece com o segundo melhor resultado do País, empatado com Santa Catarina e atrás apenas de São Paulo, que conta com 47 municípios. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (23) pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Gove Digital e a plataforma Seall.

Curitiba aparece em sexto lugar no ranking, atrás de Florianópolis, São Paulo, Barueri, Porto Alegre e São Caetano do Sul. Também figura como a quarta melhor Capital.

Além de Curitiba, figuram na lista das 100 mais competitivas as cidades de Maringá (11ª posição), Londrina (26ª), Paranavaí (40ª), Pinhais (54ª), Cascavel (55ª), Francisco Beltrão (58ª), Pato Branco (62ª), Toledo (85ª), Campo Mourão (89ª), Ponta Grossa (96ª), Umuarama (97ª) e Araucária (100ª).

Em sua quarta edição, o relatório incluiu 410 municípios com população acima de 80 mil habitantes, de acordo com os dados prévios do Censo Demográfico de 2022, coletados até 25 de dezembro do ano passado. Esse recorte representa 7,36% do total de municípios brasileiros, que concentram 60,19% da população do País.

O Centro de Liderança Pública divulgou também o Ranking de Competitividade dos Estados, que colocou o Paraná como o terceiro mais competitivo do Brasil, sendo o primeiro em sustentabilidade e o segundo em eficiência da máquina pública.

INDICADORES

O ranking analisou 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e três dimensões (Instituições, Sociedade e Economia). Ele avalia o desempenho das cidades em áreas como sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, o acesso e qualidade da saúde e da educação, inovação, capital humano, entre outras.

Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, avançou oito posições a passou a ocupar a segunda colocação no indicador “saneamento”, liderando os índices de abastecimento de água, cobertura da coleta de esgoto, de coleta de resíduos domésticos e de destinação do lixo.

Dois municípios paranaenses aparecem entre os cinco melhores colocados no índice “acesso à saúde”: Pato Branco, no Sudoeste, ficou em segundo lugar e Toledo, no Oeste, em terceiro, após avançar duas posições. Enquanto Pato Branco apresenta excelente desempenho nos indicadores de cobertura da atenção primária e atendimento pré-natal, ficando na primeira colocação em ambos, Toledo se destacou pelo ótimo atendimento pré-natal (6ª colocação), além de manter bom desempenho em cobertura vacinal (11ª colocação).

Londrina, na região Norte, foi classificada em segundo lugar no pilar de funcionamento da máquina pública, com excelente desempenho em transparência municipal (1ª colocação) e em qualificação do servidor (5ª colocação).

Quinta colocada na dimensão “instituições”, Curitiba também figura no top 5 no funcionamento da máquina pública, além de ter registrado crescimento em capital humano, saneamento e inserção econômica.

Paranavaí, na região Noroeste, se destaca em qualidade da educação, com crescimento de 55 posições ante 2022, qualidade da saúde, com um salto de 77 colocações, e telecomunicações, com evolução de 21 posições.

Confira a página do Ranking de Competitividade dos Municípios AQUI e o relatório completo AQUI .

Agência Estadual de Notícias