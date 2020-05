Cartão Comida Boa ajuda famílias vulneráveis no Interior do Paraná

O programa Cartão Comida Boa, do Governo do Estado, já registrou mais de 310 mil beneficiários em todo o Paraná até esta quinta-feira (14). Pelo programa, o Governo começou a distribuir nesta semana um vale para que pessoas em situação de vulnerabilidade possam comprar produtos alimentícios durante a pandemia do novo coronavírus. O vale de R$ 50 é recarregado a cada 30 dias, válido por pelo menos três meses. O Governo do Estado deverá distribuir mais de 1 milhão de vouchers.

De acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, uma das responsáveis pelo projeto, cerca de R$ 8,3 milhões foram consumidos nos estabelecimentos conveniados em pouco mais de 181 mil transações até a quinta-feira. O governador Carlos Massa Ratinho Junior destaca que o programa busca atender as pessoas mais humildes do Estado, servindo ainda como um complemento ao auxílio proposto pelo Governo Federal.

“Essa metodologia ajuda o comércio local e nos dá agilidade para cuidar de quem mais precisa”, afirma o governador. “Nossa preocupação é que os paranaenses, especialmente os mais necessitados, sofram o mínimo possível durante essa crise na saúde. O Comida Boa garante ainda um alimento de qualidade na mesa dos paranaenses”, acrescenta Ratinho Junior.

REGIÃO NORTE

Cidade mais populosa do interior do Paraná, Londrina, na Região Norte, montou uma operação de guerra para que a distribuição do vale na cidade fosse feita rapidamente. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 121 escolas foram transformadas em pontos de troca.

Apenas o município vai disponibilizar 42.938 vouchers do programa. Número que salta para mais 80 mil quando considerado as cidades vizinhas. “Vivo só com o Bolsa Família. Então com esse cartão vou poder comprar mais comida para mim e para o meu filho, de dois anos”, destacou Ana Betriz Ferreira da Conceição, 18 anos, desempregada. “Meu marido sofreu um derrame e não pode trabalhar. Vivemos com um salário mínimo. Esse programa é uma ajuda e tanto”, completou a dona de casa Ilda Lopes Barbosa, de 65 anos.

GRANDE OPÇÃO

A pequena Bela Vista do Paraíso contou com 1.709 vouchers. Um deles foi para a decoradora de festas Marta Gomes Moreira, de 35 anos. Ela está parada desde a chegada da pandemia ao País, em fevereiro, já que as celebrações foram todas canceladas para evitar aglomeração. Está sem renda. Ela e o marido, autônomo que viu o serviço rarear com o início da quarentena.

“Fomos o primeiro setor a parar e seremos os últimos a retornar. Então está tudo bem complicado. Acabou que o cartão Comida Boa virou a grande opção para quem não tem renda”, avaliou.

Agência Estadual de Notícias