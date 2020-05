Dupla é detida após assalto e PM recupera objetos e apreende drogas

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 23 anos e apreendeu um adolescente de 17, na madrugada desta sexta-feira, ambos acusados de participação em um roubo , ocorrido momentos antes, na avenida Prefeito Pedro Viriato de Souza Filho.

A vítima dos assaltantes informou que estava se dirigindo até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h para levar o filho para consulta médica, quando foi abordada por um rapaz que desceu de um veículo GM/Corsa.

Fazendo menção de estar armado, ele anunciou o assalto e roubou um celular e uma bolsa com documentos pessoais da vítima. Ainda de acordo com ela, após o assalto, o veículo teria entrado no jardim Paulista.

Com base nas informações, os policiais realizaram patrulhamento. Na rua Aleixo Piovezan, a equipe da PM visualizou um carro com as mesmas características entrando em uma residência.

Diante da suspeita os policiais fizeram contato no local e abordaram dois suspeitos, um de 17 anos e outro de 23. O adolescente se identificou como sendo o morador da casa.

No veículo, os policiais localizaram uma porção de maconha e a capa de um celular, com as mesmas características do que havia sido roubado momentos

antes. Em buscas pela residência foram localizadas 44 pedras de crack, R$ 220,00 em dinheiro e algumas correntes de ouro, as quais os suspeitos não souberam dizer a procedência.

Ao lado da residência foram localizados a bolsa, o celular e os documentos pessoais da vítima. Os objetos estavam escondidos em uma boca de lobo na via.

O adolescente disse que a participação dele no roubo seria apenas como motorista do veículo e que teria escondido os objetos no local.

Já o outro rapaz foi reconhecido pela vítima como, sendo o que teria descido do carro e cometido o roubo. Diante dos fatos a dupla, os objetos e o veículo utilizado no crime foram encaminhados até a 16ª Subdivisão Policial.