Campo Mourão entre as 20 cidades do país e 8ª do Paraná no índice Firjan

Foi divulgado o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 2025, que se baseia em dados de 2023. Campo Mourão aparece com nota 0,8615, o que caracteriza “alto desenvolvimento” (acima de 0,8). O município ficou em 19º do país e 8º do Estado entre os melhores índices. Apenas 11 municípios do Paraná atingiram nível de desenvolvimento alto.

O levantamento, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), avalia anualmente o desempenho das cidades brasileiras em três áreas fundamentais: Emprego & Renda, Educação e Saúde.

O maior índice de Campo Mourão foi em “Emprego & renda” (0,9782), seguido da Saúde (0,819) e Educação (0,7955). O índice varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento socioeconômico da localidade.

A evolução dos indicadores vem sendo sistematicamente acompanhada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Campo Mourão (IPPLAN), que atua no monitoramento de dados estratégicos para subsidiar políticas públicas alinhadas ao conceito de Cidade Inteligente, em que decisões são baseadas em evidências e focadas no bem-estar da população.

“Esse reconhecimento nacional comprova que Campo Mourão está no caminho certo. A posição de destaque no IFDM reforça a importância do planejamento estratégico, da gestão por indicadores e do compromisso com o desenvolvimento sustentável. Seguimos avançando com ações que integram tecnologia, inovação e políticas públicas eficazes”, avalia o presidente do IPPLAN, Carlos Facco.