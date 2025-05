Copa Coamo terá 155 times neste sábado na Regional Sul/Centro-Sul no Paraná e Santa Catarina

A segunda regional da Copa Coamo de Cooperados será realizada neste sábado, 10, nas regiões Sul e Centro-Sul do Paraná, e Oeste de Santa Catarina. Estão confirmadas as participações de 155 times, sendo 83 equipes de futebol suíço masculino e 72 de vôlei, totalizando mais de 1.600 atletas.

Em São Domingos serão 21 times no futebol e 17 no vôlei; em Abelardo Luz, 12 no futebol e 12 no vôlei; em Mangueirinha, 15 no futebol e 15 no vôlei; em Coronel Vivida, 15 no futebol e 7 no vôlei; em Candói, 11 no futebol e 10 no vôlei; e em Cantagalo, 9 no futebol e 11 no vôlei.

“Ao todo neste fim de semana a regional terá 212 jogos, dos quais 112 somente no futebol suíço com a disputa de mais de 2.200 minutos nos campos da Arcam em seis municípios paranaenses e catarinenses”, informa José Ricardo Pedron Romani, assessor de Cooperativismo e coordenador geral da Copa Coamo.

Ao final da regional deste sábado, serão conhecidas seis novas equipes de futebol e de voleibol classificadas para a grande final do maior evento rural esportivo do Brasil, programada para o dia 26 de julho, em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná.

RELACIONAMENTO

“A Copa Coamo é o maior programa de relacionamento e fortalecimento da Coamo com seus milhares de cooperados e tem mantido a tradição e um belo espetáculo à parte ao longo de 16 edições nos últimos 32 anos. A alegria contagiante das famílias nos eventos regionais é algo marcante que impulsiona todo o nosso trabalho e dedicação, na grande festa do cooperativismo e da integração por meio do esporte e lazer”, comemora o engenheiro agrônomo Aquiles Dias, diretor de Suprimentos e Assistência Técnica e presidente da Comissão Central Organizadora da 17ª Copa Coamo, considerada o maior evento rural esportivo do país.

ACOMPANHE PELO SITE

Para acompanhar em primeira mão os resultados on line, notícias e imagens da Regional Sul e Centro-Sul e de todas as etapas do maior evento esportivo rural do país, acesse o site copa.coamo.com.br.

No site, também é possível baixar fotos de todas as equipes participantes. As imagens da Regional Vale do Ivaí já estão disponíveis. Basta acessar a aba “Galeria” e baixar as fotos diretamente para o computador ou dispositivo móvel.