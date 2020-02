Prefeitura e comércio param em luta contra a dengue em Barbosa Ferraz

Barbosa Ferraz decretou “guerra” contra o mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti, após a morte de uma menina de 9 anos ocorrida no fim de semana com a doença. A dengue também teria causado outros dois óbitos na cidade.

Para que a mobilização tenha pleno êxito, nesta quarta-feira a prefeitura, escolas e o comércio não estarão atendendo. O objetivo é uma concentração total no combate ao mosquito com a cidade toda mobilizada.

Após a morte de Beatriz Stella, a administração municipal chegou a convocar uma reunião de emergência na Câmara Municipal. Foram convidadas a sociedade civil organizada e a comunidade em geral para discutir um plano emergencial de intensificação de ações contra a dengue.

Barbosa Ferraz enfrenta epidemia da doença, com mais de 700 casos confirmados de dengue. Nesta quarta-feira todos os interessados em participar da força tarefa farão um arrastão por toda a cidade e distritos. A intenção é fazer a coleta de materiais que possam servir de criadouros para o mosquito.

Moradores também serão orientados sobre a gravidade da doença e receberão dicas de como evitar a proliferação do mosquito. O prefeito Edenilson Miliossi lamenta a situação, afirmando que vários arrastões e campanhas de conscientização já foram realizadas no município.

A preocupação é tamanha que além de um Comitê Gestor da Dengue para centralizar as ações de combate à doença, foi criado também o disk-dengue, para que as pessoas façam denúncias de terrenos sujos com mato, residências ou terrenos com excesso de lixo, e imóveis abandonados. O telefone para o registro das denúncias é o (44) 9.9767-8684.

A lei também se tornou mais pesada para moradores que insistirem em manter os quintais ou terrenos baldios com mato alto. Além de diminuir o prazo para a limpeza de 15 dias para 48 horas, a multa pode variar de R$ 250,00 a R$ 500,00 em caso de encontrados focos de larvas. Equipes da 11ª Regional de Saúde de Campo Mourão estarão dando apoio nesta quarta-feira nas ações em Barbosa Ferraz.