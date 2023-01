Mulher é presa em casa usada para o tráfico de drogas em Corumbataí do Sul

Em uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil de Barbosa Ferraz localizou uma casa em Corumbataí do Sul onde era usada como ponto de venda de entorpecentes. No local os policiais prenderam uma mulher e apreenderam cocaína.

A ação ocorreu nessa segunda-feira (23), na rua Itabira, em um conjunto habitacional ao lado do Cemitério Municipal de Corumbataí do Sul.

A investigação comandada pela equipe do delegado Marcos Vinícius, da Delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz, chegou ao local após várias denúncias de populares de que no endereço funcionava um “boca de fumo”.

A justiça concedeu mandado de busca e apreensão e ao chegar ao local os policiais encontraram uma mulher identificada pelas iniciais “J.S. da C.P.”. Ela se apresentou como companheira do investigado, L.F.V., que não estava na residência.

Durante as buscas, no interior da casa, os agentes localizaram um embrulho com cocaína (6,47 gramas). A moradora mostrou conversas de Whatsapp, no seu celular, que comprovaram que o local se tratava de um ponto de venda de entorpecentes.

Conforme informações da Colunanews, ela recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi levada, junto com a cocaína e o celular apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz.

Com informações: Colunanews