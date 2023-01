Acicam entrega os prêmios de Natal nesta quarta-feira

A premiação principal da campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” será entregue pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) em evento que vai acontecer nesta quarta-feira (25/1), às 16 horas, na sede da MG Veículos (rua Santos Dumont, 1554). Aproximadamente um milhão de cupons foram distribuídos para as mais de 200 empresas participantes da tradicional promoção, que na última edição ofereceu aos consumidores premiação recorde.

O sorteio foi realizado no último dia 7, na Vila Acicam (instalada na praça da Catedral de São José), em evento que contou com a participação de lideranças empresariais, autoridades, representantes das empresas patrocinadoras da campanha e profissionais da imprensa, além de muitos populares.

O ganhador do prêmio principal – um veículo Fiat Argo completo zero quilômetro – foi Cássio Vargas. Ele ganhou o carro com uma compra realizada no Supermercado Paraná Família. Já os ganhadores dos três caminhões de prêmios foram: Lindaura Salomão (que comprou no Supermercado Paraná Família), Regeane Rodrigues Pedreiro (que comprou no Supermercado Paraná Matriz) e Cristian Serpa (que comprou no Hiper Condor). Cada um receberá uma mobília residencial – com vários eletrodomésticos -, composta por: cama de casal box, guarda roupa (seis portas), ventilador, televisor de 32 polegadas smart, rack, estofado 3 e 2 lugares, fogão quatro bocas, mesa com quatro cadeiras, cozinha/armário e pia, refrigerador de 332 litros (duas portas), liquidificador, batedeira, sanduicheira, ferro elétrico e lavadora de roupas (12 quilos).

Com uma compra realizada no Supermercado Paraná Família, a consumidora Virgínia Giovanelli ganhou o prêmio de um ano de compras de supermercado grátis. O prêmio foi uma das novidades da edição 2022 da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”.

No evento desta quarta-feira também serão entregues os 10 vale-compras no valor de R$ 1.000,00 cada. Estes foram os ganhadores e as empresas onde realizaram a compra premiada: Sebastião Raildre dos Santos (New Big), Vânia Dala Rosa (Condor), Célio dos Santos (Condor), Emanuele Lourenço (Posto Andrade), Thais A. Staniszewlski (Adega Pazini), Janaina Roque dos Santos (Mercado Modelo), Izalul Lopes Medeiros (Giga), Lori Goettel do Nascimento (SM Pneus) e Gisely Viudes Abraão (Paraná Família). A entrega dos prêmios será comandada pelo presidente da Acicam, Ben-Hur Berbet.

Os demais 250 vale compras sorteados na promoção – 50 de R$ 200,00 e 200 no valor de R$ 100,00 – já estão sendo entregues.

CAMPANHA

A campanha “Campo Mourão – Cidade Natal/2022” foi promovida pela Acicam e a prefeitura municipal, com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Unimed Campo Mourão. Teve ainda o apoio da Cresol, Sicredi e Sicoob, além da Viasoft Pay e do Colégio Adventista.