Feira da Economia Criativa volta domingo e Casa do Empreendedor retoma atendimentos presenciais

Com o novo decreto que flexibiliza as atividades comerciais, com restrições recomendadas pela Saúde em razão do risco de contaminação do Coronavírus, a Feira da Economia Criativa será voltará a atender neste domingo (03). A partir de segunda-feira (04) a Casa do Empreendedor também retomará o atendimento presencial das 7h30 às 13 horas, como nas demais repartições municipais.

Na Feira da Economia Criativa, em frente da Praça São José, as regras são as mesmas da Feira do Produtor. Não está autorizado consumo ou degustação de produtos no local, tanto feirantes quanto clientes devem usar máscaras e obedecer distanciamento. O atendimento nas barracas deve ser feito por no máximo duas pessoas e não haverá espaço de recreação.

Na Casa do Empreender, a partir de segunda-feira, os atendimentos também espeitarão todas as normas exigidas por conta da pandemia. Não será possível entrar sem máscara, não pode haver aglomeração de pessoas no interior, álcool gel na entrada e distanciamento dos atendentes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Facco, salienta que o canal de atendimento via whatsapp criado no início da pandemia continuará ativo, e deverá ser prioridade para o empreendedor evitar deslocamentos e contatos desnecessários. O link para acesso é http://bit.ly/atendimentoCE

“Durante a quarentena fomos uma das poucas Casas do Empreendedor no interior que conseguiram manter, além da orientação, a prestação de serviços remotamente”, explica o secretário. Foram em média 37 atendimentos diários, como abertura de empresa, emissão de NF, emissão de guias e financiamentos pela Fomento Paraná.