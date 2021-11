Moradores de Barbosa Ferraz reclamam falta de ônibus para CM

O início da pandemia da covid-19, há mais de um ano e meio, além da tensão que a própria doença gerou em todo mundo, para alguns moradores de Barbosa Ferraz, trouxe outro grave transtorno: a interrupção do transporte coletivo que era feito pela empresa Expresso Maringá, até Campo Mourão.

A reclamação parte principalmente de moradores do distrito de Bourbônia, que utilizavam o transporte diariamente para trabalhar em Campo Mourão.

A diarista Anilta Gonçalves da Cruz, 50 anos, disse que sempre utilizou o transporte coletivo para trabalhar em Campo Mourão, porém, desde o início da pandemia afirma que a linha foi desativada pela empresa.

“A Expresso Maringá vinha ameaçando parar há algum tempo por ter poucos passageiros, e quando começou a pandemia o serviço foi mesmo interrompido, prejudicando muita gente”, lamenta ela. Segundo Anilta, moradores de Corumbataí do Sul também enfrentam o mesmo problema pela falta do transporte.

Sem poder contar com o transporte coletivo, alguns alugam táxi ou pegam carona para Campo Mourão, mas nem sempre essas alternativas são possíveis. “De táxi são R$ 30,00 de cada um para ir e voltar, mas quando fecha a lotação, fica gente para trás”, lamenta ela.

Anilta acaba conseguindo carona, mas para isso precisa madrugar. “Para não perder a carona, chego sair de casa às 4 horas da manhã e chego às 5 da manhã em Campo Mourão.”

Também diarista e moradora em Bourbônia, Simônica da Silva, 37 anos, enfrenta o mesmo desafio para o deslocamento a Campo Mourão. “Vou só duas vezes a Campo Mourão por falta de ônibus. Tem um rapaz de Corumbataí do Sul, que passa às seis da manhã no asfalto e vou de carona, senão ficava ainda mais complicado”, revela.

Ela conta que sua nora chegou a arrumar serviço em Campo Mourão, mas precisou abrir mão do trabalho por falta de ônibus. “Ela não consegue ir porque não cabe no carro”, explica Simônica.

O prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Miliossi, disse que tem tentado resolver esse problema há algum tempo. Na semana passada, ele disse que tentou contato com representantes da Expresso Maringá, porém não teve retorno.

“A concessão dessa linha está com o Expresso Maringá, por isso quero saber se eles vão retomar o serviço ou vão liberar a concessão para outra empresa. No entanto, ainda não me deram retorno, Pelo que sei tem outra empresa interessada, portanto se não forem continuar é preciso liberar para que possamos alinhar com outra empresa. Estamos tentando resolver essa questão há bastante tempo”, ressaltou.