A Importância do Estudo da Física

“Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.

(Isaac Newton)

Assim vem a noção de como somos importantes uns para os outros, seja a pessoa cientista ou não. Devemos lembrar sobre todas as contribuições realizadas de cada indivíduo e que fizeram a humanidade evoluir, construindo “paredes”, com estrutura sólida e resistente.

O ser humano sempre foi curioso, e não se contentou com o limite de alcance a seus olhos. Desde tempos remotos, propôs refletir, pensar, agir sobre a natureza, descobrir maneiras de compreender o mundo, criar artefatos a fim de facilitar atividades e conquistar territórios. Dessa maneira, a Física se faz um importante instrumento de descobertas e pontos de vistas para novos horizontes.

Pensar, analisar, estudar, testar, construir, errar e tentar novamente, sempre fez parte dessa ciência. Com o passar do tempo, a Física, foi agregando conhecimentos e proporcionou conquistas além das fronteiras terrestres. Se hoje temos tecnologias avançadas, devemos nos lembre de como foram importantes os primeiros passos e a insistência em algo aparentemente impossível.

Tal ciência compõe vastas áreas aplicacionais, principalmente em desenvolvimentos tecnológicos voltados ao bem-estar da população. Percebidos na comunicação, transportes, medicina, trabalho, entre outras contribuições inquestionáveis. Assim como toda a ciência, se faz importante instrumento de estudos e descobertas. Estudar a Física não significa sermos total conhecedores, mas torna possível entendermos como as coisas acontecem, e podemos usufruir disso.

Esse saber nos faz lembrar que somos pequenos e que precisamos dos outros para podermos compreender o mundo.É isso que ensinamos em Ciências e Física par aos alunos do Colégio Vila Militar Unicampo. Dessa forma, é possível credibilizar uma área do conhecimento, seus estudiosos, os quais se dedicaram nos estudos e pesquisas e, conseguiram trazer avanços, modificando sociedades e pensamentos. E é possível, também, perceber que, embora pareça distante, a Física encontra-se mais próxima do que se imagina.