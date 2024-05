Mais de 600 pessoas participaram da Caminhada de Santa Rita de Cássia nesta quarta-feira

Mais de 600 pessoas participaram da Caminhada de Santa Rita de Cássia, que reuniu diversos grupos da região em um percurso de 25 quilômetros, entre Quinta do Sol e Barbosa Ferraz, nesta quarta-feira, 22. O percurso por estradas rurais contou com parada para orações e almoço, sendo encerrado com a entrada dos participantes em desfile pelas vias centrais até o Santuário de Santa Rita de Cássia, onde foi celebrada uma Missa especial.

Um grupo formado por 42 pessoas de Campo Mourão participou da caminhada católica, sendo coordenado por Antônio Aguilar. A programação contou com a presença do prefeito de Quinta do Sol, Leonardo Romero e da vice-prefeita de Barbosa Ferraz, Lucinete Silva.

Além dos romeiros em caminhada, outros 140 cavaleiros participaram em uma grande cavalgada alusiva ao Dia da padroeira do Município de Barbosa Ferraz, Santa Rita de Cássia.