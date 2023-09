CM/Futsal recebe o Marreco neste domingo, em jogo decisivo pela LNF

O Campo Mourão Futsal faz neste domingo, às 11h da manhã na Arena UTFPR (Belin Carolo), seu último jogo em casa da primeira fase da Liga Nacional. Trata-se do jogo mais importante do ano, quando recebe o Marreco (Francisco Beltrão), em mais um clássico paranaense da competição. Um jogo que vale muito para o time mourãoense, que precisa vencer para continuar com chances de classificação.

A boa notícia é que o artilheiro mourãoense na Liga, com 9 gols, e do Paranaense Série Ouro, com 13 gols, o ala/pivô Tom, está de volta depois de cumprir suspensão automática.

A última rodada, que definirá os 16 classificados aos playoffs, acontece dia 23 de setembro. O Carneirão enfrentará o Assoeva/RS, fora de casa, ainda com grandes chances de classificação se vencer o duelo deste domingo diante do Marreco.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal e na Marujo Sports ao preço de R$ 20,00 arquibancada e R$ 30,00 cadeiras numeradas dos setores A e B.