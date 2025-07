Homem morre após ser golpeado com punhal; agressor também ficou ferido

Um homem morreu na noite dessa sexta-feira (18), após ser atingido por golpes de punhal durante uma briga, em Barbosa Ferraz. O caso ocorreu em uma residência, onde a Polícia Militar foi acionada para prestar apoio ao SAMU, após a informação inicial de que uma pessoa estaria ferida por disparo de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem de 30 anos, embriagado e com um ferimento na panturrilha direita, provocado por um golpe de faca. Segundo apurado no local, o autor da facada, um homem de 38 anos, foi atacado em seguida com um punhal que estava na cintura do ferido.

O agressor foi localizado no interior do imóvel, caído ao chão com vários ferimentos pelo corpo e apresentando intensa hemorragia. A equipe do SAMU prestou os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo. O homem que sobreviveu recebeu voz de prisão, foi levado para atendimento médico e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

As duas armas brancas utilizadas na ocorrência foram recolhidas e encaminhadas pela perícia.