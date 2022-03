Motorista perde controle e bate em poste

O motorista de um GM/Vectra Elite envolveu-se em um acidente após perder o controle da direção no cruzamento da rua Faisão com a rua Macuco, no jardim Tropical. O acidente ocorreu por volta das 18h15 deste domingo.

Segundo as informações de testemunhas, o condutor descia a rua Macuco e ao cruzar a rua Faisão acabou perdendo o controle. Com isso subiu na calçada e bateu em um poste, que se quebrou com o impacto.

Ao descer do carro o motorista teria se envolvido em confusão com algumas pessoas que estavam nas proximidades onde acontecia uma festa infantil. Testemunhas relataram que se o carro não bate no poste poderia ter ocorrido algo mais grave.

O Samu foi acionado, mas o motorista com apenas ferimentos leves já havia se ausentado do local. A Polícia Militar registrou o Boletim de Ocorrências.