Homem é assassinado em Barbosa Ferraz

Um homem identificado inicialmente apenas por “Capitão” foi morto possivelmente a facadas em Barbosa Ferraz. O crime ocorreu por volta das 22h desse sábado, no Conjunto Primavera.

De acordo com as informações a vítima foi assassinada por arma branca após uma discussão com outro homem. O Samu esteve no local e confirmou o óbito.

A Polícia Militar esteve no local para os procedimentos cabíveis e vai atuar para tentar identificar e prender o autor do crime. Já a Polícia Civil vai investigar a causa do crime.

Este é o primeiro homicídio registrado em Barbosa Ferraz neste ano. O corpo foi levado para o IML de Campo Mourão para autópsia. (Foto e informações, Blog do Adrialdo)