Homem é acusado de furtar revólver do próprio pai em Barbosa Ferraz

A Polícia Militar de Barbosa Ferraz atendeu na tarde desta quarta-feira, 7, uma ocorrência envolvendo o furto de uma arma de fogo em Bartosa Ferraz. Segundo informações repassadas pela corporação, o caso foi registrado após um homem relatar que seu próprio filho teria levado um revólver calibre .32 de sua residência.

De acordo com o solicitante, são frequentes os desentendimentos entre ele e o filho, de 33 anos. Na data de ontem, o suspeito teria entrado na casa do pai — onde tem livre acesso — e saído com uma sacola em mãos, levando a arma.

Diante da denúncia, a equipe da PM se deslocou até a casa do suspeito, onde localizou o revólver mencionado. Pai e filho foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.

Durante consulta aos sistemas da Polícia Militar e ao banco de dados nacional, foi constatado que a numeração da arma apreendida não corresponde aos registros vinculados ao nome do pai, levantando suspeitas sobre a origem do armamento. O caso segue sob investigação.