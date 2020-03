Incêndio a auto elétrica mobiliza bombeiros, em Campo Mourão

Uma empresa auto elétrica pegou fogo no início da manhã desta quarta-feira, na rua João Mendes Pereira, no conjunto Piacentini, em Campo Mourão. O Corpo de Bombeiros permaneceu horas no local trabalhando no combate do incêndio. Ainda não há informações sobre as causas do incidente,

Foi um trabalho difícil para o Corpo de Bombeiros, por conta do acesso e da quantidade de materiais acumulados no local. “Havia motos, carenagem, e várias peças, num lugar fechado e de difícil acesso. Foi preciso o uso de todo o efetivo, inclusive a equipe do setor administrativo do quartel. Esse tipo de material ainda provocou muita fumaça altamente tóxica”, disse o subcomandante do quarte, tenente André Bueno. Segundo ele, foi possível também resgatar dois gatos com vida do local.