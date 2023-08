Família de Barbosa Ferraz sofre grave acidente de carro no retorno de velório em Cianorte

Cinco pessoas – incluindo duas crianças – foram vítimas de um acidente no início da noite deste domingo, 27, quando o veículo Fiat Palio em que elas estavam saiu da pista e bateu violentamente em uma árvore.

O acidente ocorreu na rodovia PR-082, entre Barbosa Ferraz e o trevo de Fênix. Conforme as informações obtidas por equipes de reportagem no local, o veículo era ocupado por uma família que retornava de um velório, na cidade de Cianorte.

O motorista teria perdido o controle da direção e, ao sair da pista, bateu contra uma arvore. Pessoas que passavam pelo local socorreram as duas crianças e um adulto encaminhando os três para atendimento médico em Barbosa Ferraz.

Uma mulher e um homem, com ferimentos mais agravados foram atendidos por equipes do Samu e Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Estadual também compareceu ao local para averiguar as causas do acidente.