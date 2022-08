Fábrica de confecções é alvo de bandidos no distrito de Bourbônia

A fábrica de confecções do distrito de Bourbônia, no município de Barbosa Ferraz, foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira, 17. Do local foram levadas seis máquinas de costura industrial. A ação só foi descoberta no início desta manhã, quando as trabalhadoras chegaram ao local.

De acordo com as informações, os invasores cortaram um alambrado nos fundos do prédio e entraram no terreno. Depois arrombaram uma das portas de acesso e invadiram a fábrica para furtar as máquinas de costura.

As polícias Militar e Civil foram comunicadas do furto e já iniciaram as investigações para tentar descobrir os autores do crime e o destino das máquinas. O dono da fábrica é da cidade de Jandaia do Sul.

O empreendimento, incentivado pela prefeitura de Barbosa Ferraz, garante renda para ao menos 15 família daquela comunidade.

Com informações: Colunanews