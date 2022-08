Athletico-PR e Flamengo decidem quem vai à semi da Copa do Brasil

A noite desta quarta-feira (17) será decisiva para Athletico-PR e Flamengo que duelam em Curitiba por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Após empate sem gols no jogo de ida das quartas de final no Rio de Janeiro, quem ganhar hoje não só seguirá firme em busca do título, como também embolsará premiação de R$ 8 milhões da CBF. O confronto na Arena da Baixada começa às 21h30 (horário de Brasília).

O Furacão terá a seu favor a Arena da Baixada lotada. De acordo com o clube, todos os ingressos se esgotaram na tarde de ontem (16). A partida desta noite promete ser bem diferente da goleada de 5 a 0 sofrida pelo Athletico-PR no Maracanã, no último domingo (14) pelo Campeonato Brasileiro, com ambas as equipes repletas de reservas. É o que pensa o técnico do Furacão, Luiz Felipe Scolari, maior campeão do torneio, com quatro títulos: 1991 (pelo Criciúma), 1994 (Grêmio), 1998 (Palmeiras) e 2012 (Palmeiras).

“Temos que pensar que é um jogo que vale a classificação, que jogamos em casa, um confronto que jogaremos com mais especialistas nessa bola aérea. Não podemos cometer os mesmos erros. Vamos ver se a gente consegue fazer que não seja perturbador para o nosso time perder um jogo”, disse o treinador durante coletiva, após a derrota para o Rubro-Negro.

Felipão não poderá contar com um dos principais trunfos do Furacão nos últimos jogos: o atacante Vitor Roque, que já competiu na Copa do Brasil por outros clubes este ano. Entre os jogadores em recuperação no departamento médico estão o volante Christian, o meia Marlos e o atacante Marcelo Cirino.

O Furacão deve entrar em campo com Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Fernandinho, Hugo Moura e Erick; Canobbio, Terans e Cuello (Pablo).

O Flamengo chega à Arena da Baixada com o moral alto. A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior venceu as últimas cinco partidas, e detém invencibilidade de 10 jogos nas três competições que disputa: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O bom desempenho da equipe, no entanto, não é sinônimo de classificação garantida, na visão do técnico Dorival Júnior.

“Do outro lado está um dos maiores vencedores de competições do nosso país: Luiz Felipe Scolari. Então acho que isso resume o que será a partida. Não pense que será semelhante à primeira, nem tampouco a essa partida [a goleada de 5 a 0]. Nós teremos um jogo completamente diferente, muito disputado, vai exigir de ambas as equipes e espero que estejamos muito bem preparados para um grande jogo”, avaliou o treinador.

Entre os desfalques do Flamengo esta noite estão David Luiz e Thiago Maia, que cumprem suspensão. No lugar deles, Dorival Júnior pode optar por escalar Fabrício Bruno e Vidal, respectivamente. Após o último treino antes do embarque para Curitiba na tarde de ontem (16), o clube publicou a lista de relacionados.

A provável escalação do Rubro-Negro carioca deve ser com Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel.