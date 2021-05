Depen desativa Cadeias Públicas de Paraíso do Norte e Barbosa Ferraz

O Departamento Penitenciário concluiu nesta terça-feira (04/05) a transferência de todos os presos das Cadeias Públicas de Paraíso do Norte e Barbosa Ferraz. Com as transferências, as cadeias de Paraíso do Norte e Barbosa Ferraz serão desativadas.

As medidas fazem parte do planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Segurança Pública em desativar carceragens em delegacias e a implantação de presos no Sistema Penitenciário.

Ao todo foram movimentados cerca de 80 presos com emprego de grande aparato de segurança, envolvendo agentes do Setor de Operações Especiais de Maringá e apoio de policiais civis da 8ª SDP de Paraíso do Norte e SDP de Cianorte.

A medida foi possível com a inauguração da nova unidade do DEPEN na cidade de Campo Mourão – Cadeia Pública de Campo Mourão II – que foi inaugurada em 09/12/2020, o que ampliou em 382 vagas o Sistema Penitenciário, num investimento total de R$12,3 milhões.

Para o Coordenador Regional de Maringá e Cruzeiro do Oeste, Luciano Brito, a implantação de unidades novas viabiliza que haja melhor aplicação dos efetivos, elevando os níveis de segurança na custódia e contribuindo para uma melhor execução penal, a gestão e efetividade em programas de ressocialização.