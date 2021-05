Vacinação para 60 anos na quinta, das 14 às 21 horas

Moradores do município de Campo Mourão com 60 anos completos receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 6 de maio, em horário especial: das 14 às 21 horas. O atendimento continua na Casa da Cultura e no sistema drive thru em frente a Unespar-Fecilcam.

Para ser vacinada a pessoa deve levar RG ou CPF e cartão do SUS. “Optamos por esse horário diferenciado para tentar imunizar o maior número possível de pessoas nessa faixa etária”, disse o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Junto com a vacinação está sendo realizada a campanha “Corrente do Bem”, encabeçada pelas senhoras de Rotarianos em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Uma caixa foi colocada no local da vacinação para quem puder e quiser (voluntariamente) doar alimentos não perecíveis ou materiais de limpeza. Os produtos serão destinados a famílias carentes afetadas pela pandemia.

SEGUNDA DOSE

Nesta quarta-feira, dia 5, devem procurar a segunda dose da Sinovac os idosos que receberam a primeira dose dia 10 de abril. Na sexta-feira, dia 7, para quem recebeu a primeira dose dia 12. Para ser vacinada a pessoa deve levar RG ou CPF, Cartão do SUS e o comprovante da primeira dose.