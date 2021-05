Codecam apresenta política pública na área de Educação

Em reunião nesta sexta-feira (07/05), o CODECAM – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Campo Mourão, por meio de sua Câmara de Educação e Empreendedorismo, apresentaram o Projeto Juntos Educar. O Projeto é um compromisso firmado coletivamente pela sociedade civil organizada, em parceria com a Secretaria de Educação– SECED.

Com objetivo principal de elevar qualitativamente o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB da Rede Municipal de Ensino de Campo Mourão/PR, o projeto baseia-se em organizar um sistema educacional colaborativo, visando o efetivo desenvolvimento intelectual, a formação humana e cidadã dos alunos, por meio de ações que visam o desenvolvimento contínuo e sincronizado, ou seja, contemplando a triplice hélice da educação: Aluno, Escola e Comunidade. De imediato, o projeto se propõe a atingir a média 80 no IDEB em 2024, e a média 95 no mesmo indicadoraté 2030, envolvendo nesse desafio, diferentes instituições e organizações da sociedade civil organizada.

Para o Coordenador da Câmara Temática de Educação, o empresário e visionário da Educação, Ater Cristófoli, o projeto Juntos Educarem sua essência, preza por um ensino de qualidade e eficiente, envolvendo diferentes instituições e organizações que formam a cidade de Campo Mourãoque, contempla em sua totalidade, o atendimento de 43 unidades de ensino (21 CMEIs – Educação Infantil e 22 Escolas de Ensino Fundamental I), aproximadamente 10.000 alunos, 970 professores, 80 orientadores e demais profissionais da educação que somam 1.500 ao todo.

No mesmo sentido, o Presidente do CODECAM, o empresário Newton Leal, ressalta que o Projeto é inspirado pelo conceito da Cidades Educadoras e na quádrupla hélice da inovação, que auxilia no entendimento dos processos de inovação por meio das interações entre universidade, empresas e governo. Além disso, o Presidente evidencia que é preponderante a participação da iniciativa privada em um projeto voltado ao ensino público municipal, vez que já ultrapassam R$ 500 mil reais de investimentos no Projeto Juntos Educar, totalmente da iniciativa privada.

O próximo passo agora é, em breve, fazer uma apresentação para a Câmara de Vereadores e a proposição do Projeto em Lei Municipal. Esta será a segunda política pública proposta pelo CODECAM, a primeira foi a Lei de Inovação desenvolvido na Câmara de Indústria, Tecnologia e Inovação que já foi votada, aprovada e está em vigor.

Em sua totalidade, o Projeto Juntos Educar irá contemplar 05 Metas a serem alcançadas de forma colaborativa, entre parceiros, entidades da sociedade civil e o setor público municipal. Logo, essa união de esforços favorece e expande condições e possibilidades para que alunos, professores e sociedade consigam atingir os objetivos planejados para educação e para o município, sob a égide do Conselho, “com o olhar no futuro”.