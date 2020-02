Criança de nove anos morre com suspeita de dengue em Barbosa Ferraz

Uma criança de 9 anos morreu nesse fim de semana com suspeita de dengue na cidade de Barbosa Ferraz. De acordo com o último boletim epidemiológico já se computava quase 600 casos confirmados no município, que enfrenta epidemia da doença. Se confirmar o falecimento da pequena Beatriz Stella por dengue já é o terceiro caso relacionado a dengue no Município.

Nos outros dois falecimentos as pessoas já tinham alguma complicação de saúde, mas ao contraírem a dengue o caso agravou e faleceram.

Segundo as informações, a criança desenvolveu um quadro de dengue nos últimos dias e no sábado, 15, foi levada ao hospital municipal, onde foi atendida e liberada.

No domingo de manhã, com o quadro clínico agravado, foi novamente encaminhada ao hospital, onde acabou falecendo. Barbosa Ferraz vive uma epidemia de dengue,