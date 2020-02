Lideranças e autoridades na posse festiva da diretoria do SinConCam

Aconteceu na noite desta sexta-feira (14/2), a posse festiva da diretoria do Sindicato dos Contabilistas de Campo Mourão e Região (SinConCam) para o triênio 2020-2022. A cerimônia foi realizada nas dependência do Espaço Allure e teve a presença dos presidentes do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRC PR), Laudelino Jochem, e da Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar), Paulino José de Oliveira, além do deputado estadual Douglas Fabrício. Também compareceram representantes da maioria dos 16 sindicatos da categoria existentes no estado, além de autoridades, dirigentes de entidades empresariais locais e grande número de contabilistas de Campo Mourão e da região.

Após a composição da mesa principal e da execução do Hino Nacional, a Fecopar fez a diplomação da nova diretoria do SinConCam. Em seguida, o presidente da entidade estadual fez a leitura do termo de posse. Já o novo presidente do SinConCam, Valdir Corral, fez o juramento de posse, juntamente com todos os integrantes da diretoria empossada.

A primeira a discursar foi Mariza Pante Ferreira, que deixou a presidência do SinConCam. Na sequência falaram os presidentes do CRC PR e da Fecopar, além do deputado estadual Douglas Fabrício. O último a discursar foi o novo presidente do SinConCam, Valdir Corral.

Os novos dirigentes do SinConCam, eleitos no final do ano passado, já comandam a entidade desde o dia 1º de janeiro. Valdir Corral é o 11º presidente do SinConCam, que em 2019 completou 28 anos de fundação. Está assim composta a nova diretoria: Valdir Corral – presidente; Idnei Hundsdorfer – vice presidente; Adalto Gomes da Silva – 1º secretário; Ricardo Algauer Nassar – 2º secretário; Ciro Luiz Gnatkovski – 1º tesoureiro; Mariza Pante Ferreira – 2ª tesoureira; Alberto Barbosa – Diretor de Relações Públicas; Prescila Alves Pereira Francioli – Diretora Cultural, de Cursos e Eventos; Cleber Roberto Francioli – Diretor Social, Recreativo e de Patrimônio; Nestor Ocimar Bisi, Aristeu Zago e Teodoro Lecheta Paitach – membros efetivos do Conselho Fiscal e Consultivo; Agnaldo Malaquias da Silva, José Vilmar Rodrigues de Macedo e Darielides Mariot (suplentes da diretoria e Conselho).

A entidade tem 25 municípios em sua base territorial: Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Nova Cantu, Peabiru, Quinta do Sol, Roncador, Terra Boa, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Godoy Moreira, Laranjal, Lidianópolis e Mato Rico.

JOCOPAR

No inal deste ano, Campo Mourão sediará a 28ª edição dos Jogos dos Contabilistas do Paraná (Jocopar). Trata-se da maior competição de profissionais liberais do país e congrega delegações de todos os sindicatos da categoria existentes no estado.

O Jocopar é uma realização da Federação dos Contabilistas do Paraná (Fecopar), com organização a cargo do sindicato que vai sediar a competição. A promoção tem o apoio do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/PR), Sescap/PR, Thomson Reuters, Safeweb e do Instituto Décio Mertz (IDM).