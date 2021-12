Confusão em família termina com jovem ferido a facadas na região

Uma confusão envolvendo pessoas da mesma família terminou com um jovem gravemente ferido a facadas. O fato ocorreu na noite deste domingo, em Barbosa Ferraz.

A Polícia Militar foi informada por funcionários do hospital municipal que teria dado entrada no local um jovem com ferimento ocasionado por arma branca. No local, os policiais constataram que o jovem de 17 anos apresentava três perfurações em região pélvica.

A mãe dele relatou que os envolvidos na ocorrência estavam participando de um evento na área rural de Barbosa Ferraz, e que em determinado momento seu genro agrediu fisicamente a esposa (filha dela).

Neste momento, o jovem, irmão da mulher agredida, teria tentado evitar as agressões, porém o cunhado pegou um canivete e efetuou os golpes. Devido ao quadro apresentado pela vítima, que inspirava maiores cuidados, o jovem foi transferido para a Santa Casa de Campo Mourão. O acusado das agressões não foi encontrado pela PM.