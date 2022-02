Com covid-19 em alta, Barbosa Ferraz transfere Caminhada na Natureza

A primeira Caminhada na Natureza do ano que estava programada para o dia 13 de março, em Barbosa Ferraz, foi adiada para o dia 29 de maio devido ao aumento de casos de covid-19 no município.

Com isso, teve alteração também na programação de Juranda, que do dia 29 de maio transferiu a caminhada para 28 de agosto. “A prefeitura de Barbosa Ferraz nos solicitou essa transferência por conta do aumento de casos de covid na cidade, por isso fizemos essa alteração no calendário, mexendo também com a programação de Juranda, que do dia 29 de maio mudou para 28 de agosto”, disse Clóvis José Rosa, coordenador de projetos regional da Emater.

Em Barbosa Ferraz, o Circuito Cachoeira São Joaquim (Engenho Velho), possui cerca de 11 km. Como todos os anos, a concentração deve acontecer na Comunidade São Joaquim, na estrada para Ourilândia. Devido a essas alterações, a primeira Caminhada na Natureza de 2022 será em Campina da Lagoa, no dia 20 de março.

COVID

De acordo com o Boletim divulgado nesta quinta-feira (10), Barbosa Ferraz registrou 27 novos casos de covid-19, totalizando 2.747 desde o início da pandemia. Outras 161 pessoas estão em isolamento domiciliar e os casos ativos somam 157 no município, além de 6.321 notificações. Duas pessoas estão internadas.