Caminhada na Natureza acontece em Barbosa Ferraz

Após ser reiniciada no fim de semana com o circuito “Boicotó” – na comunidade Boa Esperança -, em Campo Mourão, a Caminhada Internacional na Natureza acontece no fim deste mês em Barbosa Ferraz. O circuito Cachoeira São Joaquim/Engenho Velho será realizado no dia 29 de maio.

As caminhadas são promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), com apoio das prefeituras parceiras. A concentração será na Comunidade São Joaquim, na saída para Ourilândia, a partir das 7h.

A participação é gratuita, mas para quem quiser tem café da manhã (R$ 15) e almoço (R$ 30). Os principais atrativos durante o percurso são cachoeiras, construções antigas, fonte de água mineral, atividades agropecuárias, barragem do rio São Joaquim, piscicultura, apicultura, hidropônia, confinamento de gado e artesanato em fios.

Mais informações e inscrições pelos telefones: (44) 3518 4300 (IDR-Regional); (44) 3275 1644 (IDR-Barbosa Ferraz); (44) 3275 2094 (Secretaria e Agricultura e Meio Ambiente – Barbosa Ferraz).

As inscrições também podem ser feitas pelo endereço eletrônico: ecobooking.info.