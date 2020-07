Barbosa Ferraz registra 1ª morte por coronavírus

Mais uma cidade da região registrou morte pelo novo coronavírus. Foi em Barbosa Ferraz, que confirmou nesta manhã a primeira morte pela covid-19. O paciente tinha 77 anos e estava internado em um hospital da região.

Segundo as informações, a vítima pertencia a uma das famílias mais tradicionais do município. Ele passou mal nos últimos dias e acabou sendo diagnosticado com a doença. Como já sofria de outras comorbidade, o idoso não resistiu.

A cidade possui outros 22 casos positivos de coronavírus, 18 suspeitos, 173 notificados, 67 descartados e 18 em isolamento domiciliar. A nível regional, já são mais de 1 mil casos confirmados (1040 até ontem). Agora a região da Comcam chega a 28 mortes pela doença.

Com informações Coluna do Rato