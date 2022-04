Bandidos atiram e tentam abordar ônibus com estudantes de Barbosa Ferraz

O ônibus que faz o transporte de acadêmicos de Barbosa Ferraz para faculdades de Campo Mourão foi alvo de uma tentativa de assalto no início da madrugada desta sexta-feira. O motorista relatou para a Polícia Militar que transitava pela rodovia PR-082, entre Fênix e Quinta do Sol, quando homens armados ocupando um veículo Corolla, começaram a atirar.

O veículo teria ultrapassado o coletivo, momento em que o motorista percebeu quando duas pessoas encapuzadas saíram com parte do corpo pelas janelas de ambos os lados do veículo e começaram a realizar disparos para o alto.

O motorista não parou o ônibus e os disparos continuaram por cerca de dois quilômetros, porém, nenhum disparou atingiu o coletivo. Uma das armas, segundo o motorista, aparentava ser uma pistola.

Ainda segundo o motorista, em determinado momento o Corolla diminuiu a velocidade e um homem que estava no banco de trás desembarcou pelo lado esquerdo e tentou parar o ônibus. Como não obtiveram êxito, os criminosos desistiram da ação e retornaram sentido a Quinta do Sol.

Assustado, o motorista chegou até a cidade de Barbosa Ferraz onde acionou a Polícia Militar. Os policiais fizeram diligências, mas nenhum dos suspeitos foi localizado. Apesar dos maus momentos que enfrentaram nenhum estudante ficou ferido.