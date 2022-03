Árvore caída em rodovia provoca acidente com motociclista na região

O condutor de uma motocicleta sofreu um grave acidente ao ser surpreendido por uma árvore caída na pista, próximo ao distrito de Tereza Breda, em Barbosa Ferraz. Sem tempo de desviar da árvore, acabou batendo forte, a ponto do capacete rachar. O acidente ocorreu na manhã desse sábado.

Para sua sorte, um policial militar do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão que passava pelo local acionou o socorro. Ele também carregava um motosserra no veículo e cortou a árvore que obstruía parcialmente a pista, evitando outros acidentes no local.

O rapaz sofreu ferimentos leves no rosto, mas teve fratura no ombro. O policial comunicou o destacamento da PM de Barbosa Ferraz, que acionou o Samu para prestar atendimento ao rapaz.