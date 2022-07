Após consumo de bebida alcoólica, homem é esfaqueado por idoso, em Barbosa Ferraz

Um homem de 35 anos foi ferido a facadas em Barbosa Ferraz. O crime foi praticado por um idoso de 78 anos, por volta das 19h dessa segunda-feira, 25, no conjunto Perdizes, Vila Nova. Durante o dia eles teriam bebido na residência.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima consciente. O homem ferido denunciou quem seria o agressor e a PM foi até a casa do suspeito, onde ele foi detido.

O filho do acusado contou que a vítima passou o dia com eles na residência ingerindo bebida alcoólica e comendo carne. No início da noite, ele teria dito que iria morar na casa, o que gerou uma confusão, e houve luta corporal entre a vítima e o filho do acusado.

Ao ver o filho sendo agredido, o idoso pegou uma faca e atingiu a vítima, que saiu do local e logo depois caiu na rua João Cornelian, próximo à sua residência.

O Samu prestou atendimento encaminhando o rapaz ao Hospital Municipal. O autor do crime foi encaminhado para a delegacia da cidade e a faca apreendida.