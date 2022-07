CM/Futsal recebe o Foz para mais uma decisão no Paranaense

Na reta final da primeira fase do Campeonato Paranaense – Série Ouro, o Campo Mourão Futsal recebe o Foz Cataratas na noite desta terça-feira (26), na Arena UTFPR, para mais um confronto decisivo da competição estadual.

Com 21 pontos e na quarta colocação, Campo Mourão precisa vencer para seguir no G4, uma vez que o Pato é o quinto colocado com o mesmo número de pontos, mas com um jogo a menos. Já o Foz é o terceiro na classificação, com 26 pontos e o mesmo número de jogos que o Carneirão.

MAIS CEDO

Diferente dos jogos anteriores, nesta terça-feira o confronto será às 19h15, um pouco mais cedo. Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal ao preço de R$ 20,00 a arquibancada e R$ 50,00 cadeiras.