Acidente fere casal e duas crianças na região

Quatro pessoas, entre elas duas crianças, ficaram feridas em um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira, na rodovia PR-462, entre Barbosa Ferraz e o distrito de Tereza Breda. As vítimas viajavam em um veículo GM Kadett, que acabou saindo da pista e batendo violentamente em algumas árvores, às margens da rodovia.

Conforme as informações divulgadas pela Coluna do Rato, de Barbosa Ferraz, além da equipe Avançada do Samu, foi acionado também o suporte Aéromédico, com helicóptero do Samu para o atendimento das vítimas.

O homem, que seria o motorista do veículo, foi socorrido em estado grave. Ele foi levado de helicóptero ao hospital. Já a mulher e as duas crianças foram atendidas pela ambulância avançada.

Ainda segundo as informações, os ocupantes do veículo moram na cidade de Barbosa Ferraz. O acidente aconteceu próximo da igrejinha do bairro Raposa. Os nomes e idade das vítimas não foram divulgados.

(Informações e fotos: Coluna do Rato)