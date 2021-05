População pode sugerir ações para a Semana do Meio Ambiente

A Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente do Município de Campo Mourão teve a iniciativa de convidar todos os mourãoenses a participar da Semana do Meio Ambiente, contribuindo com sugestões de ações e exemplos de boas iniciativas na área ambiental. A ação pode ser individual ou em grupo, realizadas no dia a dia, em casa ou no trabalho, envolvendo qualquer área ambiental; podendo ser educação ambiental, resíduos sólidos, água, flora, fauna, energia limpa, limpezas de áreas e mudanças climáticas; entre outras ações correlatas.

A proposta é de que sejam destacadas as principais iniciativas que são realizadas pelos munícipes, bem como as principais sugestões de ações que podem acontecer no município, para aparecerem nas redes sociais entre os dias 31 de maio e 05 de junho. As ideias devem ser enviadas até o dia 9 de maio.

O intuito é divulgar diversos exemplos de ações para trabalhar a conscientização da população e influenciar outras pessoas a aplicarem as ideias no seu dia a dia. Além disso, serão avaliadas as demandas ambientais mais solicitadas pelos munícipes e; para isso, nada melhor do que ouvir os cidadãos que vivem em Campo Mourão, os que mais sentem as ações locais.

COMO PARTICIPAR

Os interessados devem enviar as informações através do e-mail [email protected] ou postar nas redes sociais com a hashtag #seamacm. É possível anexar documentos, fotos, vídeos, reels e tiktok com as iniciativas já realizadas pelo participante; ou sugestões de ações que possam vir a serem realizadas pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Os vídeos devem ser gravados com o celular na horizontal e ter, no máximo, um minuto de duração.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

A comemoração da Semana do Meio Ambiente acontece mundialmente na primeira semana do mês de junho. O objetivo da semana é conscientizar as pessoas e organizações sobre a necessidade crescente de cuidar do meio ambiente. A data foi estabelecida pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, que ocorreu em Estocolmo, Suécia. No Brasil, esse período foi estabelecido em 1981, através do Decreto nº 86.028.