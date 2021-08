Ação conjunta da polícia cumpre mandados contra suspeitos de duplo homicídio em Fênix

Uma operação conjunta com participação das equipes da Delegacia de Polícia Civil de Barbosa Ferraz, Engenheiro Beltrão e Polícia Militar do 11º BPM, foi realizada na manhã de ontem com o objetivo capturar os envolvidos em um duplo homicídio ocorrido em uma bar na cidade de Fênix, na noite do dia 25 de junho deste ano.

Um menor foi apreendido, porém o principal suspeito de participação nos assassinatos de Sidnei Aparecido Farias, 48 anos, e Adriano Martins dos Santos, 31 anos, não foi localizado. Ambos foram mortos a tiros no bar.

O delegado Carlos Gabriel Stecca, titular da comarca de Barbosa Ferraz, explicou que o objetivo foi dar cumprimento a sete mandados de busca e apreensão, dois de prisão e um mandado de internação provisória de um menor de idade, expedidos pela Justiça.

Entre os vários endereços, os policiais foram também no bairro Quebra Molas, onde reside um dos principais suspeitos de envolvimento no crime, mas ele não foi localizado.

Já o adolescente, suspeito de participação no crime, foi detido e apreendido na cidade de São Pedro do Ivaí, por uma equipe da Polícia Militar (PM) do 10º Batalhão. Sobre a motivação do crime, o delegado preferiu não informar detalhes, já que o inquérito está sendo conduzido pela Delegacia de Engenheiro Beltrão e ainda ao foi concluído.

O CRIME

No dia do crime três homens chegaram a ser detidos em Barbosa Ferraz, foram ouvidos na Delegacia de Engenheiro Beltrão e depois liberados, já que naquele momento não existiam provas consistentes contra eles.

Mas com a abertura do inquérito e avanço nas investigações, a Justiça determinou a prisão e apreensão do menor envolvido.

Fonte: Coluna do Rato