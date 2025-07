Assembleia homenageia 135 de história da Associação Comercial do Paraná

Os 135 anos da Associação Comercial do Paraná (ACP) foram celebrados em sessão solene realizada na noite desta segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa do Paraná. A homenagem, proposta pelo presidente da Casa, deputado Alexandre Curi (PSD), reuniu autoridades, empresários, associados e representantes da sociedade civil.

“Homenagear os 135 anos da Associação Comercial do Paraná é reconhecer a força de uma entidade que ajudou a construir a história do nosso estado. A ACP é um pilar do desenvolvimento econômico e social do Paraná”, afirmou o deputado.

Curi destacou que o setor representa R$ 55 bilhões do PIB paranaense e que é justo reconhecer o trabalho desse importante segmento, valorizando tanto os pequenos quanto os grandes comerciantes.

Para o presidente da ACP, Gilberto Deggeroni, a comemoração representa a consolidação de uma trajetória marcada por muito trabalho e dedicação ao fortalecimento do comércio, da indústria e do bem-estar das famílias paranaenses. “Esse legado vem do Barão do Serro Azul, cuja visão empreendedora permanece como herança e inspiração. Nosso sucesso se deve a uma cadeia de boas práticas, responsabilidade e convivência harmônica, em um ambiente favorável ao empreendedorismo”, destacou.

Sergio Malucelli, presidente do Grupo G7 e da Fetranspar, também agradeceu a homenagem e enalteceu a iniciativa do deputado Alexandre Curi. “A ACP é uma das mais antigas do Brasil — a terceira associação comercial criada no país, depois das da Bahia e do Rio de Janeiro. Representa mais de 30 mil associados e gera mais de 128 mil empregos diretos e indiretos. Enfim, merece, nesses 135 anos de existência, todo o nosso reconhecimento, carinho e respeito. Viva a ACP!”, afirmou.

“As associações comerciais são grandes alavancas de desenvolvimento, seja em um pequeno município, seja em uma grande cidade. São um braço forte, uma palavra amiga, que participa dos debates sobre o que queremos de melhor para o Paraná”, declarou o ex-governador Orlando Pessuti.

Também participaram da solenidade os deputados estaduais Luiz Fernando Guerra (União), Jairo Tamura (PL) e Flavia Francischini (União); o secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva; o vereador de Curitiba Tico Kuzma (PSD); o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken; o vice-presidente da Fecomércio, Paulo Nauiack; Hilgo Gonçalves, representando a Faciap; o vice-presidente da Fiep, Virgílio Moreira Filho; e Fernando Fontana, bisneto do Barão do Serro Azul.

HISTÓRIA

Fundada em 1890, a Associação Comercial do Paraná oferece soluções inteligentes para empresas de todos os portes e setores — agronegócio, indústria, atacado, varejo e serviços. Atua em áreas como análise e concessão de crédito, negativação e cobrança, prospecção e qualificação de leads, estudos de mercado e NCM, dados veiculares, gerenciamento de carteiras de clientes e fornecedores, além de scores de crédito.

A entidade mantém ainda parcerias exclusivas nas áreas de saúde, sistemas integrados de gestão e cooperativas de energia.

Como parte das comemorações pelos 135 anos, a ACP inaugurou recentemente um painel artístico na fachada de seu prédio histórico, no Centro de Curitiba. A obra presta homenagem ao fundador da entidade, Ildefonso Pereira Correia, o Barão do Serro Azul, e foi assinada pelo muralista e grafiteiro curitibano Fernando Ferlim (Gardpam). O painel, em tons de preto e branco, dialoga com elementos simbólicos do Paraná, como a araucária e a rosácea.

Da Assessoria ALEP