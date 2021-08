Veículo capota e pega fogo na rodovia PR 558

Um veículo da marca Chevrolet Kadett pegou fogo após capotar na rodovia PR 558, entre Araruna e Peabiru. O acidente ocorreu por volta das 23h45 desse sábado.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, pois havia suspeitas de vítima no local. No entanto, o motorista escapou ileso, mas ele não foi encontrado no local.

Pela placa do automóvel, a Polícia Rodoviária identificou o proprietário e conseguiu contato com uma moradora de Araruna. Ela contou que após uma discussão com o marido, ele pegou o carro e saiu.

O automóvel ficou completamente destruído pelas chamas, que foram apagadas pelos bombeiros. O motorista foi identificado e passa bem, porém a causa do acidente não foi divulgada.