Jovem de Quinta do Sol morre em trágico acidente na PR 082

Um trágico acidente no início da madrugada deste domingo, tirou a vida do jovem Willian Sangali Arrigo, 21 anos, morador em Quinta do Sol. O acidente ocorreu por volta da zero hora, na rodovia PR 082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão.

Arrigo dirigia um veículo Ford Ecosport, placas Mercosul (cidade de Floresta), quando em uma curva da rodovia ele perdeu o controle a capotou. O veículo foi parar fora da pista, ficando com os pneus para cima.

O jovem morreu prensado às ferragens e o corpo foi retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão. Uma ambulância do município de Quinta do Sol, com duas enfermeiras chegou para o primeiro atendimento, mas como a vítima estava presa embaixo do carro, foi preciso aguardar a chegada dos bombeiros.

O que chamou a atenção foi a demora para o recolhimento do corpo, o que só ocorreu após 3 horas e meia, com a chegada do Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Rodoviária Estadual.

O sargento Davi, do Corpo de Bombeiros disse que inicialmente surgiu a hipótese de que o veículo era ocupado por duas pessoas, o que não foi confirmado.

“Familiares chegaram enquanto atendíamos a ocorrência e disseram que outra pessoa estava andando de carro com ele pela cidade, mas felizmente ela não estava no momento do acidente e depois foi localizada já em casa. Essa rodovia é bastante perigosa, não tem acostamento, é estreita e com bastante curvas. Infelizmente já fizemos vários atendimentos de acidentes com vítimas fatais nesse trecho”, disse o sargento Davi.