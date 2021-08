Tensão em Araruna: após agredir mulher, homem armado se tranca no banheiro com filho e faz ameaças

Uma ocorrência que começou com violência doméstica, gerou grande tensão em Araruna na madrugada desta segunda-feira. Após agredir a mulher com socos a ponto de causar hematomas no olho da vítima, o agressor foi para a casa de sua mãe levando um filho de 1 ano e quatro meses.

No entanto, após ser denunciado pela esposa, a Polícia Militar foi até o endereço e ele se trancou em um banheiro, armado com uma faca e levando junto o filho menor.

Dizendo que preferia se matar para não voltar para a cadeia, o rapaz se manteve fechado no banheiro com a criança por algum tempo, gerando grande tensão aos familiares.

Os policiais solicitaram apoio ao 11º Batalhão da Polícia Militar em Campo Mourão, enquanto tentavam dialogar, na tentativa de que ele abrisse a porta e entregasse a criança. Um cerco foi feito no local enquanto seguiam as tentativas de negociação com o rapaz que estava bastante alterado.

Após algum tempo, convencido pela companheira, ele acabou liberando a criança em segurança para a equipe policial. No entanto, o agressor insistia que se a polícia invadisse o local, cometeria o suicídio.

Passado mais algum tempo de negociação, o Soldado Abner obteve êxito e o convenceu a entregar a faca. Na sequência, mais calmo e sem esboçar nenhum tipo de reação, ele saiu e se entregou.

Já com o apoio das equipes de Campo Mourão, ele foi algemado e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru, onde também a mulher vítima das agressões foi levada para ser ouvida.

O casal tem três filhos e todos foram entregues ao Conselho Tutelar de Araruna.