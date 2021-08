Rapaz ferido a facada e com risco de morrer foge do hospital

Um rapaz de 27 anos, vítima de uma tentativa de homicídio a facada, fugiu do hospital Pronto Socorro antes de receber alta. O fato ocorreu por volta das 23h50 desse domingo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência na rua Araruna, onde a vítima apresentava uma perfuração no pescoço e estava com bastante dificuldade para respirar.

A equipe policial prestou o primeiro atendimento à vítima até a chegada do Samu que o encaminhou ao Hospital Pronto Socorro. Uma mulher que estava junto com a vítima disse que o fato teria ocorrido no bairro Fortunato Perdoncini e que um desconhecido havia prestado apoio de carro até aquele local. Sobre o autor da agressão nada foi relatado.

Algum tempo depois de receber atendimento no hospital, o plantonista do estabelecimento médico informou que a vítima havia se evadido do hospital sem a alta médica. O médico ainda disse que o ferimento seria de natureza grave e que o paciente corria risco de morte.