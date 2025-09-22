Suspeitos de furto em propriedade rural são presos e fios elétricos são recuperados em Araruna

Na tarde deste domingo (21), policiais militares da Patrulha Rural do 11º Batalhão prenderam suspeitos de furto a uma propriedade agrícola na região da Estrada São Vicente, em Araruna, durante a Operação Segurança Rural.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que indivíduos haviam invadido a fazenda e furtado fios elétricos. No trajeto até o local, uma testemunha informou que a vítima havia relatado o crime em um grupo comunitário de mensagens e que os suspeitos fugiram em um veículo azul em direção a Campo Mourão.

Os policiais iniciaram buscas e localizaram o automóvel. Um dos ocupantes tentou fugir, entrando em um estabelecimento comercial, mas foi contido. Durante a abordagem, foram encontrados com o grupo 16 gramas de maconha e cerca de 11 metros de fios elétricos furtados — sendo 5 metros de fio 16mm, 2 metros de fio 10mm e 4 metros de fio 6mm.

Segundo a PM, todos os envolvidos possuem antecedentes criminais por furtos de fios e abate de animais. A vítima compareceu à Delegacia e reconheceu os suspeitos por meio de imagens das câmeras de segurança, que mostram o grupo agindo na área dos silos usando máscara camuflada. Parte do material levado pode ter sido abandonado durante a fuga.

Os suspeitos foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, junto com o material apreendido e o veículo. Notificações de trânsito foram lavradas e os fios recuperados foram restituídos à vítima mediante autorização policial.