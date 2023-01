Polícia Militar prende pai e filho em Araruna por tráfico de drogas

Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Policia Militar de Araruna prendeu nesta segunda-feira (23), pai e filho com certa quantia de entorpecentes. As prisões aconteceram em duas ocorrências distintas.

A primeira prisão ocorreu na rua João Pessoa, após uma denúncia anônima. A viatura da PM passava pelo local quando a equipe visualizou um suspeito, que ao perceber a presença policial saiu correndo, pulando muros até cair e se machucar depois de pisar em um telhado Eternit.

Mesmo machucado o indivíduo tentou correr novamente sendo necessário o uso de spray de pimenta por parte da PM para tentar contê-lo. Depois de muita resistência o rapaz foi algemado e mesmo assim tentou agredir uma policial com socos e chutes.

Em revista pessoal foi localizado no bolso da frente da bermuda dele um pacote com maconha embalada, pronta para venda e um pedaço maior pesando aproximadamente 40 gramas de droga.

O homem foi encaminhado ao Posto de Saúde para atendimento aos ferimentos e depois foi entregue na Delegacia de Peabiru. O rapaz já conta com outras passagens e estava com a tornozeleira eletrônica rompida.

Ao checar uma nova denúncia no início da noite, a PM descobriu que o pai do rapaz preso anteriormente estava chegando em Araruna, vindo de Campo Mourão no ônibus circular. A informação é que ele estaria trazendo drogas para revender na cidade.

A equipe policial, com apoio da equipe do serviço reservado do 11º BPM de Campo Mourão passou a monitorar o ônibus, e em um dos pontos foi visto o suspeito descendo da embarcação, tomando sentido a residência de seus filhos.

O homem foi acompanhado e abordado na esquina da residência. No bolso de sua calça havia uma porção de crack, que posteriormente totalizou 5,1 gramas. Ele também portava um celular, uma carteira com documento e R$ 152,00 em espécie. A droga apreendida renderia cerca de 20 pedras. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Campo Mourão.

Com informações: cidadefmararuna.com.br